США дистанцируются от решения украинского конфликта из-за саботажа Киева и ЕС Слуцкий: США отстраняются от решения украинского конфликта из-за саботажа Киева

Москва28 мая Вести.Администрация президента США Дональда Трампа отстраняется от поддержки Украины из-за попыток Киева и ЕС саботировать любые усилия Вашингтона по урегулированию конфликта. Об этом в беседе с News.ru рассказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Администрация Трампа, предприняв значительные усилия для дипломатического решения украинского конфликта, но видя их прямой саботаж со стороны европейских столиц и укрохунты, дистанцируется от дальнейшей поддержки киевского режима подчеркнул Слуцкий

По мнению депутата, Вашингтон ведет себя осторожно, не желая портить отношения с Кремлем. В частности, отметил он, глава госдепа Марко Рубио не комментировал возможность поставок Украине ракет к системам ПВО, которые требовал глава киевского режима Владимир Зеленский, а американская администрация не стала осуждать удары возмездия, которые ВС РФ нанесли по Украине после атаки ВСУ на Старобельск.

Вашингтон здесь ведет себя мудрее и конструктивнее Брюсселя, не желая подвергать потенциальной опасности своих дипломатов и провоцировать конфликт с Москвой. А чаша терпения России переполнена. И мы об этом предупредили всех уточнил парламентарий

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Евросоюза не обращались к России с предложением о проведении переговоров.