Москва30 мая Вести.Комментируя заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что урегулирование украинского конфликта зашло в тупик, потому что Киев и Москва не хотят договариваться, руководитель Евразийской программы ответственного госуправления им. Куинси (США) Анатоль Ливен заявил в интервью ИС "Вести", что США не выходят полностью из этого процесса.

По его мнению, американцы берут тайм-аут для того, чтобы стороны конфликта сами разобрались с разногласиями.

Они [США] не выходят полностью и навсегда. [Госсекретарь США Марко] Рубио уже сказал, что они вернутся, если две страны сблизятся или захотят этого, но, судя по словам Рубио и [президента США Дональда] Трампа, новых встреч пока не планируется. Но процесс не закончен - он приостановлен заявил Ливен

Он добавил, что США не рассматривают вопрос прекращения передачи разведданных Украине, как и продажу оружия странам Европы.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым подтвердил готовность Вашингтона содействовать урегулированию конфликта на Украине. По словам Рубио, США всегда готовы сыграть конструктивную роль, оказать содействие, если появится возможность.