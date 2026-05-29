Политолог назвал главное препятствие урегулирования конфликта на Украине Эксперт Тебин: Европа не хочет признать свое поражение на Украине

Москва29 мая Вести.Отказ Европы признать поражение в конфликте и намерение вести его дальше силами киевского режима с целью нанесения России максимального ущерба блокируют возможность дипломатического урегулирования. Об этом в беседе с "Комсомольской правдой" заявил ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследованиях НИУ ВШЭ Прохор Тебин.

Корреспондент "КП" спросил эксперта, что именно мешает ускорить дипломатическое урегулирование конфликта.

Нежелание Европы принимать в той или иной форме собственное поражение в этом конфликте и желание его продолжать руками Украины, чтобы нанести максимальный ущерб России ответил он

Политолог отметил: США охладели к украинскому вопросу, поскольку конфликт затянулся, а Европа тормозит переговоры. Кроме того, у Америки другие приоритеты: Латинская Америка, Иран и ноябрьские выборы в конгресс. Тебин подчеркнул, что президент США Дональд Трамп любит "красивые сделки", однако остывает, если они не удаются.