Москва11 мая Вести.Европа упорно отказывается вкладываться в процесс мирного урегулирования на Украине, заявил научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления им. Куинси Марк Эпископос в интервью ТАСС.

Таким образом Эпископос прокомментировал слова президента Владимира Путина о готовности России к переговорам с Европой.

Европейские лидеры могут получить место за столом переговоров в любое время благодаря взаимодействию с обеими сторонами конструктивным и ориентированным на результат образом. Именно так действуют США в рамках мирной инициативы президента [США Дональда] Трампа. [Однако] нет признаков того, что это произойдет в обозримом будущем. И, хотя прогресс на мирных переговорах есть, им в некоторой степени мешает упорное нежелание европейцев вложиться в процесс приводит ТАСС слова Эпископоса

США не ожидают от Европы изменения подхода к украинскому мирному процессу. При этом у Вашингтона нет желания оказывать давление на европейцев по этому вопросу, уточнил эксперт.

Шаги в направлении значимого диалога между Европой и Россией маловероятны до материализации украинской мирной сделки, создающей новый стимул для дипломатического взаимодействия подчеркнул Эпископос

Путин выразил надежду, что Россия и Европа в конечном итоге восстановят отношения. Москва видит переговорщиком со стороны Европейского союза любого лидера, который "не говорил гадости" о России, заявил Путин.