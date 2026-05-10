Политолог Кортунов: ЕС может повлиять на урегулирование конфликта на Украине

Москва10 мая Вести.Европейский союз может сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине, если изменит нынешний антироссийский курс. Об этом заявил научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов.

В беседе с NEWS.ru он поделился, что окончательное урегулирование должно включать участие европейских стран, поскольку речь идет не только о прекращении боевых действий, но и о выработке новых правил европейской безопасности.

Европа могла бы сыграть роль в этом процессе, но это зависит от того, сможет ли она более гибко подойти к вопросам завершения конфликта отметил Кортунов

Он добавил, что пока ЕС ограничивается заявлениями о необходимости участия в переговорах и не предлагает "позитивных идей", сохраняя курс на нанесение России стратегического поражения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не закрыта от переговоров с Европой. Глава государства подчеркнул, что она должна выбрать такого лидера, который и пользуется доверием, и не "наговорил гадостей" в адрес РФ.