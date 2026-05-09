Москва9 маяВести.Российская сторона видит переговорщиком со стороны Европейского союза (ЕС) любого лидера, который не говорил гадости о России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер подчеркнул, что Москва всегда была открыта к переговорам с Европой.
Пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрессообщил Путин
Он добавил, что именно Европа отказалась от переговоров с Россией. Глава государства также выразил надежду, что Россия и Европа в конечном итоге восстановят отношения.
Также Путин заявил, что ЕС играет на повышение в конфликте России и Украины. Он подчеркнул, что в Европе сознательно предоставляют Киеву технологии и другие инструменты для нанесения ударов по российской территории.