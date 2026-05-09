Путин: пусть ЕС выбирает переговорщика с Москвой, не говорившего гадости о РФ

Путин рассказал, кто может стать переговорщиком с Россией со стороны ЕС Путин: пусть ЕС выбирает переговорщика с Москвой, не говорившего гадости о РФ

Москва9 мая Вести.Российская сторона видит переговорщиком со стороны Европейского союза (ЕС) любого лидера, который не говорил гадости о России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Москва всегда была открыта к переговорам с Европой.

Пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес сообщил Путин

Он добавил, что именно Европа отказалась от переговоров с Россией. Глава государства также выразил надежду, что Россия и Европа в конечном итоге восстановят отношения.

Также Путин заявил, что ЕС играет на повышение в конфликте России и Украины. Он подчеркнул, что в Европе сознательно предоставляют Киеву технологии и другие инструменты для нанесения ударов по российской территории.