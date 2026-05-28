Москва28 мая Вести.Переговоры по Украине сознательно тормозят США, заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в интервью KP.RU.

По его оценке, Москва заинтересована в заключении мирных соглашений уже в этом году, прежде всего на основе договоренностей, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года. При этом, считает политолог, добиться для России существенно более выгодных условий сейчас сложно, поскольку боевые действия сохраняют позиционный характер, и оснований ждать резкого перелома пока нет.

Кашин полагает, что переговорный процесс сознательно блокирует Вашингтон.

Процесс стопорят американцы, совершенно сознательно сказал он

По его мнению, США не хотят выполнять обязательства по передаче России оставшихся 17-18% территории ДНР, находящихся под контролем Киева. Этот вопрос, как отметил эксперт, остается предметом дипломатической борьбы, итоги которой могут стать понятны в ближайшие месяцы.

Политолог также не исключил в будущем "горячей стадии" противостояния России с Европой, однако подчеркнул, что это уже не будет война с Украиной. По его словам, риск конфликта России с Европой и НАТО существовал с момента перехода Москвы к более самостоятельной внешней политике и сохранится дальше.

Ранее журналист Сергей Строкань в интервью ИС "Вести" заявил, что, поддерживая Украину и не способствуя началу переговоров, европейские политики вредят не только России, но и США, которые участвуют в усилиях по мирному урегулированию.