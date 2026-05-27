Москва27 мая Вести.Помогая Украине и никак не способствуя выходу на переговоры, европейские политики наносят "удар" не только России, но и США, которые содействуют мирному урегулированию, заявил журналист Сергей Строкань в интервью ИС "Вести".

Журналист подчеркнул, что трагедия в Старобельске, где в результате атаки ВСУ по колледжу погиб 21 человек, "не привела в чувство" европейских политиков. Представители ЕС продолжают "нестись в пропасть", утратив чувство здравого смысла, добавил Строкань.

Срыв мирного процесса, который сейчас парализован, который находится в литургическом сне, попытка изгнать дух Анкориджа, попытка накачать [главу киевского режима Владимира] Зеленского политически, финансово, оружием, для того, чтобы он демонстрировал свою акцию неповиновения – это ведь был удар в спину не только России. Это был удар в спину Соединенным Штатам сказал журналист

На Кипре стартует саммит глав МИД стран Евросоюза, которые планируют обсудить переговорщиков для возможных переговоров с ЕС и 21-й антироссийский пакет санкций. Журналист ИС "Вести" Ася Емельянова оценила, насколько действия ЕС приближают диалог с Россией.