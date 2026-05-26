Шойгу поразило отсутствие реакции Европы на удар ВСУ по колледжу Старобельска Шойгу: удивляет отсутствие реакции Европы на удар ВСУ по Старобельску

Москва26 мая Вести.Реакция со стороны Европы на удар ВСУ по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики удивляет, фактически ни одна из европейских стран-членов Совбеза ООН никак не отреагировала на эту трагедию. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Об отсутствии реакции со стороны Европы на украинскую атаку на Старобельск Шойгу указал после заседания комитета секретарей Совбезов ОДКБ.

Не могу не удивиться европейской реакции​​​. Фактически ни одна из европейских стран-членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций никак не отреагировала на это чрезвычайное событие, на эту катастрофу, на эту трагедию сказал Шойгу

В ночь на 22 мая ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске. В результате погиб 21 человек, 65 пострадали.

Журналист ИС "Вести" Ася Емельянова отметила, что даже после визита корреспондента итальянской газеты La Stampa в Старобельск информация о трагедии не вышла на полосы свежего выпуска этого издания.

Позже журналист ИС "Вести" Валентин Богданов отметил, что медиа США обесценивают или игнорируют правду о событиях в других странах и действиях самих Штатов, это стало очевидно после их реакции на трагедию в Старобельске.