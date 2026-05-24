Москва24 мая Вести.Последствия террористического удара Вооруженных сил Украины по общежитию Старобельского профессионального колледжа – это кошмарное зрелище. Об этом в комментарии для ИС "Вести" заявил ирландский журналист Чей Боуз.

По его словам, в европейских СМИ не расскажут об этом ударе, потому что они являются соучастниками этого преступления.

Посмотрите на эту ужасную картину здесь… Посмотрите, это следы от осколков в детской комнате. Почему [журналисты] BBC и CNN сейчас не здесь? Представьте, что это сделала бы Россия, Китай или Иран, кто-то, кроме их любимой Украины? Тут бы яблоку было негде упасть. Это реальное военное преступление, но в Европе вам об этом не расскажут, потому что они сами соучастники. Посмотрите на это! Это безумие, только посмотрите! Это просто безумие, это массовые убийства! прокомментировал Боуз

Также он назвал трусами британскую телерадиовещательную компанию BBC и американский телеканал CNN, так как они отказались выслать своих журналистов в Старобельск.

Ночью 22 мая ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске. В результате погиб 21 человек, пострадали более 40. Двоих раненых планируют доставить на лечение в Москву.