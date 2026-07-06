Москва6 июлВести.Представители стран Запада в ООН при обсуждении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске так и не выразили соболезнования семьям погибших, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости.
ВСУ 22 мая нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40 человек.
Как бы ты не относился к конфликту, ты вырази хотя бы соболезнования родственникам погибших. Нет, ничего не было. Никто [из западных представителей] ничего не сказалприводит РИА Новости слова Небензи
Цинизм на заседании Совета безопасности (СБ) ООН по вопросу трагедии в Старобельске достиг дна, представители западных стран не только не проявили сочувствия, но и не высказали осуждения действий Киева, подчеркнул Небензя.
По его словам, весь мир узнал об очередном зверстве киевского режима, и только политический истеблишмент стран Запада решил проигнорировать эту трагедию.