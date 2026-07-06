Небензя: Запад так и не выразил соболезнования семьям погибших в Старобельске

Небензя: Запад так и не выразил соболезнования по поводу трагедии в Старобельске Небензя: Запад так и не выразил соболезнования семьям погибших в Старобельске

Москва6 июл Вести.Представители стран Запада в ООН при обсуждении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске так и не выразили соболезнования семьям погибших, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости.

ВСУ 22 мая нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40 человек.

Как бы ты не относился к конфликту, ты вырази хотя бы соболезнования родственникам погибших​​​. Нет, ничего не было. Никто [из западных представителей] ничего не сказал приводит РИА Новости слова Небензи

Цинизм на заседании Совета безопасности (СБ) ООН по вопросу трагедии в Старобельске достиг дна, представители западных стран не только не проявили сочувствия, но и не высказали осуждения действий Киева, подчеркнул Небензя.

По его словам, весь мир узнал об очередном зверстве киевского режима, и только политический истеблишмент стран Запада решил проигнорировать эту трагедию.