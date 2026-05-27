В МИД РФ заявили, что Запад не выразил соболезнований после атаки на Старобельск Рябков: соболезнований от Запада после атаки по Старобельску не видел

Москва27 мая Вести.Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не видел соболезнований на официальном уровне от западных политиков в связи с атакой украинских боевиков на колледж Старобельска в ЛНР, где погиб 21 человек, сообщает ИС "Вести".

Протокольные моменты, безусловно, важны. И трагедия такого масштаба, несомненно, отозвалась в сердцах тех, кто не потерял человеческий облик. Но со стороны Запада в широком смысле выражений "соболезную" на официальном уровне я не видел сказал Рябков

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Запад "извратил" ситуацию с атакой ВСУ по Старобельску, чтобы представить Россию как "агрессора".