Москва27 маяВести.Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не видел соболезнований на официальном уровне от западных политиков в связи с атакой украинских боевиков на колледж Старобельска в ЛНР, где погиб 21 человек, сообщает ИС "Вести".
Протокольные моменты, безусловно, важны. И трагедия такого масштаба, несомненно, отозвалась в сердцах тех, кто не потерял человеческий облик. Но со стороны Запада в широком смысле выражений "соболезную" на официальном уровне я не виделсказал Рябков
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Запад "извратил" ситуацию с атакой ВСУ по Старобельску, чтобы представить Россию как "агрессора".