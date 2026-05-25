Песков: Кремль не видит осуждение ударов ВСУ по колледжу в ЛНР со стороны Запада

Москва25 мая Вести.Кремль обратил внимание на отсутствие на Западе официальных заявлений, осуждающих удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, удары Киева можно оценивать, как варварское террористическое нападение на молодых людей.

Если говорить об освещении этой трагедии, то мы не слышали никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев сказал Песков

В ночь на 22 мая украинские боевики нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате атаки погиб 21 человек, еще 60 пострадали.