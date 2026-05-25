"Не было шансов": глава филиала вуза в Старобельске рассказал детали атаки ВСУ Директор старобельского филиала ЛПГУ Маршуба: шансов выжить у студентов не было

Москва25 мая Вести.Дети во время террористической атаки ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР погибли сразу, шансов выжить у них не было. Об этом в интервью "Соловьёв Live" рассказал директор старобельского факультета [филиала] Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) Игорь Маршуба, сообщает ИС "Вести".

По его словам, учащиеся в момент атаки даже не успели выбежать из здания.

Дети погибли сразу. Мы сейчас смотрим, потому что именно в тот момент они даже не успели выбежать. Именно первый удар пришелся туда, и они под завалом погибли. Там не было шансов. Один парень, который жил на самом верху, на пятом этаже, выжил — плиты сложились, и вот он один остался жив. А у всех остальных шансов не было. Там прямое попадание. Мы думаем, что это ракета, потому что полностью сложилось все — с пятого по первый этаж сказал Маршуба

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Луганской Народной Республике 22 мая. Погиб 21 человек, пострадали 65. Президент РФ Владимир Путин назвал удар по Старобельску подтверждением неонацистской сущности Киева.