Репортер Халаф: нет сомнений, что ВСУ ударили по гражданскому объекту в ЛНР

Репортер Халаф: нет сомнений, что ВСУ нанесли атаку по гражданскому объекту ЛНР Репортер Халаф: нет сомнений, что ВСУ ударили по гражданскому объекту в ЛНР

Москва25 мая Вести.Удар украинских военных по зданию педагогического колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) пришелся по объекту гражданской инфраструктуры.

Об этом заявил шеф-корреспондент арабского телеканала Al Arabiya Саад Халаф, лично ознакомившийся с ситуацией на месте происшествия, пишет РИА Новости.

Журналист подчеркнул, что характер повреждений и общая обстановка на разрушенном объекте полностью исключают версию о возможной инсценировке.

По словам Халафа, оперативно сфабриковать последствия столь масштабного удара в такие короткие сроки технически абсолютно нереально.

Представитель зарубежной прессы также обратил особое внимание на внутреннее состояние помещений. Он отметил, что среди завалов и поврежденных конструкций отчетливо видно огромное количество личных вещей, которые принадлежат обучавшимся и проживавшим там детям.

В ночь на 22 мая украинские националисты атаковали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны проработать варианты ответа на этот акт агрессии киевского режима.