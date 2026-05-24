Москва24 мая Вести.Корреспондент Al Arabiya Саад Халаф выразил благодарность за то, что Россия предоставила ему возможность прибыть на место удара в городе Старобельске и лично увидеть, что там произошло. В интервью агентству ТАСС Халаф добавил, что очень тяжело смотреть на разбросанные на месте трагедии одежду, тетради и игрушки.

Журналист уточнил, что говорит от себя лично, а не от своего канала.

Мы признательны российской стороне… я хотел видеть именно правду своими глазами, чтобы, если и говорить, говорить на основании доказательной базы, которую я видел и посмотрел своими глазами добавил Халаф

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли прицельный удар по зданиям колледжа в Старобельске, что в Луганской Народной Республике. При атаке погиб 21 человек, еще более 60 пострадали.