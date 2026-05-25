Москва25 мая Вести.Иностранные журналисты, которые приехали на место трагедии в Старобельске, надевали солнцезащитные очки, чтобы скрыть слезы. Об этом ИС "Вести" рассказала уполномоченный по правам человека при президенте Яна Лантратова.

Она рассказала, что журналисты в рамках своего визита на место трагедии рассматривали фотографии, заходили в комнаты погибших детей, видели их личные вещи.

Некоторые, кстати, надевали солнцезащитные очки, чтобы скрыть слезы, которые появлялись у них на глазах. И когда они ходили по общежитию, когда они заходили в комнаты этих погибших детей, они видели личные вещи, они видели правду, что никаких военных вещей там нет. Главное, что никаких военных баз нет даже в радиусе рядом с этим колледжем… Они говорили: "Это же дети, просто невинные дети, дети не должны погибать". И, конечно, я видела, какие эмоциональные сообщения были у журналистов сказала Яна Лантратова

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Луганской Народной Республике 22 мая. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали 65.

Как заявили в МИД РФ, эта атака стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей.