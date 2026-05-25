Лантратова объяснила отсутствие ведущих западных СМИ у колледжа в Старобельске Лантратова: западные СМИ боятся освещать правду о Старобельске

Москва25 мая Вести.Журналисты ведущих СМИ боятся освещать правду о трагедии в Старобельске, заявила ИС "Вести" омбудсмен по правам человека Яна Лантратова.

Она подчеркнула, что иностранным журналистам была предоставлена возможность лично увидеть, что случилось после атаки на общежитие в небольшом городе на северо-востоке ЛНР.

Очень важно, что была возможность это все увидеть журналистам, но, конечно, Запад начинает лживо все это отрицать сказала Лантратова

Она указала, что ряд представителей стали выдвигать версии, будто случившаяся трагедия — инсценировка. Однако в действительности, указала она, журналисты западных СМИ фактически отказываются видеть правду.

Представители Литвы говорят о том, что это инсценировка, этого не было и что, мол, это российская пропаганда. Так вот, поэтому BBC, CNN, представители СМИ Токио не приехали на место событий. Но они даже, честно говоря, и обоснования найти не смогли. Просто вот не приехали, потому что они боялись увидеть правду заявила омбудсмен

Ранее турецкий журналист Йылдыран Аджар заметил, что Запад проигнорировал трагедию в Старобельске, потому что их пресса предает огласке лишь ту информацию, которая выгодна.