Иностранные корреспонденты приехали на место трагедии в Старобельске

Москва24 мая Вести.На место атаки ВСУ по педагогическому колледжу и общежитию в Старобельске ЛНР прибыли иностранные журналисты, передает ТАСС.

Отмечается также, что на место трагедии приехала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время выступления в Кремле заявил, что атака ВСУ по общежитию в Старобельске подтверждает неонацистский характер киевского режима.

Как сообщалось, число погибших в результате удара ВСУ по зданию общежития колледжа в Старобельске ЛНР увеличилось до 21, еще 42 пострадали. 24 и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.