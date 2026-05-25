Иностранные журналисты на месте ударов в Старобельске: очень большая трагедия Иностранные журналисты признались, что потрясены трагедией в Старобельске

Москва25 мая Вести.Трагедия в Старобельске, где после ударов ВСУ погиб 21 человек и более 60 пострадали, потрясла иностранных журналистов, побывавших на месте происшествия. Своими эмоциями от увиденного они поделились с ИС "Вести".

Мы видели чудовищную ситуацию. Нам показали общежитие, показали колледж, показали те дома, которые пострадали от ударов украинской стороны. У них не получается давать ответ военным путем, и они решили использовать детей. Мы видели там [в общежитии] тетради, тапочки, всякую мебель. Это было учреждение для обучения, общежитие, колледж, это не было военной базой заявил главный редактор пакистанского издания "Сада-е Рус" Иштеак Хамдани

По его мнению, случившееся в Старобельске можно сравнить с тем, что произошло в Иране, когда в ходе авиаудара была уничтожена школа для девочек.

И это продолжается. Но убивать детей — это убивать будущее. И я хотел бы сказать, что это очень большая трагедия. И если мы молчим, то зло еще укрепляется. Поэтому об этом нужно больше рассказывать, чтобы это остановилось. СМИ — это инструмент, сила, и нам надо этим инструментом пользоваться в пользу добра заметил он

Корреспондент китайского телеканала Phoenix TV Лу Юйгуан в свою очередь отметил, что аудитории КНР также необходимо донести правду о случившейся трагедии.

Это наша обязанность увидеть все своими глазами. Это очень страшная ситуация. Мы хотим передать китайцам, чтобы они знали. Это очень ужасная информация, и нам надо об этом рассказывать подчеркнул он

Атака ВСУ по учебному корпусу и общежитию колледжа в ЛНР произошла 22 мая. В результате удара погиб 21 человек. Число пострадавших выросло до 65.