Пакистанский журналист сравнил атаку ВСУ на колледж с ударом по школе в Иране

Москва24 мая Вести.Журналист из Пакистана Иштеак Хамдани сравнил атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске (ЛНР) с ударом США по начальной школе для девочек в Минабе (Иран), совершенным 28 февраля.

В разговоре с ТАСС Хамдани указал, что ВСУ целенаправленно атаковали общежитие колледжа, где в этот момент находились студенты.

Я уже говорил сегодня коллегам, что это не просто так этот объект атаковали, это было специально сделано. Фундамент этого теракта начинается из Ирана, в городе Минаб, где в школе убили большое количество детей сказал журналист

ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по административным зданиям и общежитию колледжа в Старобельске в ночь на 22 мая. В момент происшествия внутри здания находились 86 учащихся и один работник. В результате 21 человек погиб, пострадали 65.

28 февраля в результате удара США и Израиль по школе в Минабе погибли 175 человек, в том числе 168 учениц, еще 95 получили ранения.