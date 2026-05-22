Депутат Колесник сравнил удар ВСУ по общежитию в ЛНР с атакой по школе в Иране

В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР Депутат Колесник сравнил удар ВСУ по общежитию в ЛНР с атакой по школе в Иране

Москва22 мая Вести.Депутат Государственной думы Андрей Колесник сравнил атаку вооруженных сил Украины на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской народной республике с ударом Соединенных Штатов по школе в иранском Минабе.

В беседе с NEWS.ru политик подчеркнул, что Украина своими действиями подтверждает статус террористического государства, которое пытается усложнить жизнь мирному населению.

ВСУ пытаются компенсировать такими терактами свои неудачи на фронте. Копируют циничную тактику США, как это было с ударом по иранской школе. Для [главы киевского режима Владимира] Зеленского это стандартная тактика, он - террорист, это уже не секрет сказал Колесник

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил, что боевики ВСУ с применением беспилотников прицельно ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. По его словам, в результате атаки ранения получили 35 человек.

Позже МЧС России сообщило, что тело одного погибшего извлечено из-под завалов.