Большинство погибших при ударе ВСУ в ЛНР девушек похоронят в подвенечных платьях

Москва24 мая Вести.Большая часть студенток, погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельскому государственному колледжу, будет похоронена в подвенечных платьях. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, передает ТАСС.

Мы говорили с родственниками пострадавших, родственниками погибших. Очень страшно, что многих из девочек будут хоронить в подвенечных платьях приводит агентство слова омбудсмена

Противник атаковал учебный корпус и общежитие ночью 22 мая, в пятницу. В результате погиб 21 человек, пострадали более 40. Двоих раненых планируют доставить на лечение в Москву.

В воскресенье, 24 мая, в Белокуракино прошли первые похороны жертвы атаки - 20-летней студентки Анны Погрибниченко.

Как ранее сообщил глава региона Леонид Пасечник, 24 и 25 мая объявляются днями траура в знак скорби по погибшим.