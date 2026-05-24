Москва24 маяВести.Двое пострадавших при ударе ВСУ по педагогическому колледжу в Старобельске (ЛНР) будут эвакуированы на лечение в Москву, сообщили в Минздраве.
Как пояснил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, это решение принято по результатам телемедицинских консультаций. Он отметил, что молодой человек 2003 года рождения уже доставлен бригадой службы медицины катастроф в НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова Минздрава России. Дорогу он перенес удовлетворительно, его состояние оценивается как тяжелое.
В настоящее время бригада медицины катастроф выполняет медэвакуацию еще одной пострадавшей - девушки 2003 года в тяжелом состояниисказал Кузнецов
Ранее сообщалось, что число погибших в результате удара ВСУ по зданию общежития колледжа в Старобельске ЛНР возросло до 21, еще 42 пострадали.