Минздрав: двух пострадавших от удара ВСУ в Старобельске направили в Москву

Минздрав: двух пострадавших при ударе ВСУ в Старобельске переведут в Москву Минздрав: двух пострадавших от удара ВСУ в Старобельске направили в Москву

Москва24 мая Вести.Двое пострадавших при ударе ВСУ по педагогическому колледжу в Старобельске (ЛНР) будут эвакуированы на лечение в Москву, сообщили в Минздраве.

Как пояснил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, это решение принято по результатам телемедицинских консультаций. Он отметил, что молодой человек 2003 года рождения уже доставлен бригадой службы медицины катастроф в НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова Минздрава России. Дорогу он перенес удовлетворительно, его состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время бригада медицины катастроф выполняет медэвакуацию еще одной пострадавшей - девушки 2003 года в тяжелом состоянии сказал Кузнецов

Ранее сообщалось, что число погибших в результате удара ВСУ по зданию общежития колледжа в Старобельске ЛНР возросло до 21, еще 42 пострадали.