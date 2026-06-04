Тяжелораненого студента из Старобельска перевели на лечение в Москву

Из Старобельска в Москву перевели тяжелораненого студента Тяжелораненого студента из Старобельска перевели на лечение в Москву

Москва4 июн Вести.На лечение в Москву был переведен студент Максим Копылов, который был тяжело ранен в результате атаки на Старобельский колледж. Об этом сообщает Луганский информцентр.

Это произошло после того, как его состояние стабилизировалось.

Мальчик, который был в крайне тяжелом состоянии, после стабилизации вчера был переведен в медицинский центр хирургии имени Пирогова заявил и.о. заместителя главврача по медицинской работе ЛРКБ Руслан Новрузов

Ранее Минздрав ЛНР сообщил, что пятеро раненых студентов в Старобельске продолжают находиться на стационарном лечении. Их состояние оценивается как средней и тяжелой степени тяжести.