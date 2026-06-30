В Москве рассказали о состоянии пострадавшего в Старобельске первокурсника Стало известно состояние первокурсника, пострадавшего в Старобельске

Москва30 июн Вести.Пострадавшего во время теракта ВСУ в Старобельске студента-первокурсника Максима Копылова вскоре планируют перевести в общую палату. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал заместитель генерального директора по лечебной работе НМХЦ имени Н.И. Пирогова Минздрава России Виталий Гусаров.

Он отметил, что пациент прибыл в тяжелом состоянии, с нарушением или отсутствием функции внутренних органов, с ампутированной конечностью. Сейчас студент проходит лечение уже двадцать пятые сутки.

Нами пройден очень длинный, непростой путь. Благодаря слаженной работе нашей команды, также с вовлечением ведущих специалистов клиник Москвы, Санкт-Петербурга, мы все-таки добились такой стойкой тенденции к улучшению состояния пациента. В настоящее время мы добились того, что у него уже начали работать эти органы, функция которых была нарушена или вовсе отсутствовала, сделано несколько этапных операций. Раны, которые у него были, тяжелые раны, они заживают. [Он] в полном сознании. Мы уже его сажаем, уже идет реабилитационное лечение. Скоро планируем уже перевести в общую палату заявил Виталий Гусаров

Он добавил, что пока не готов делать точные прогнозы о дальнейшем состоянии студента.

И хочется отметить, что сам пациент - настоящий боец. Его такая неуемная жажда к жизни, к выздоровлению, нам очень помогает. Я надеюсь, что в скором будущем он полностью выздоровеет и вернется в общество здоровым, полноценным человеком добавил Гусаров

30 июня исполнилось 40 дней с момента трагедии в Старобельске, когда украинские боевики нанесли удар беспилотниками по общежитию педагогического колледжа. Неравнодушные жители и гости города возле стихийного мемориала в этот день почтили память жертв военного преступления Киева.