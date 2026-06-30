В Старобельске почтили память студентов, погибших при ударе ВСУ по общежитию

40 дней с момента трагедии: в Старобельске почтили память погибших студентов В Старобельске почтили память студентов, погибших при ударе ВСУ по общежитию

Москва30 июн Вести.Сегодня исполнилось 40 дней с момента трагедии в Старобельске, когда украинские боевики нанесли удар беспилотниками по общежитию педагогического колледжа. Неравнодушные жители и гости города возле стихийного мемориала почтили память жертв военного преступления Киева, сообщает ИС "Вести".

Священнослужители провели панихиду по погибшим студентам, перед ее началом была объявлена минута молчания. Люди с цветами шли к стихийному мемориалу и после службы.

Они были жизнерадостные такие, я не могу забыть их глаза. Вот, можете, все могут посмотреть. Эти чистые, действительно, глаза вспоминает директор Старобельского филиала Луганского государственного педагогического университета Наталья Момот

Пришла сюда со своей подругой почтить память своих подружек, знакомых, которые находились на тот момент в общежитии сказала студентка колледжа Диана Колиберда

В ночь на 22 мая в общежитии педагогического колледжа в Старобельске находились 86 студентов. Украинские беспилотники нанесли удары по зданию колледжа и общежитию несколькими волнами. В результате атаки погиб 21 студент, еще более 40 человек получили травмы.

Президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" поинтересовался у западных лидеров, был ли удар по колледжу в Старобельске инновационным применением дронов.