Житель Старобельска рассказал, как оказывал первую помощь пострадавшим детям Житель Старобельска сообщил, как помог пострадавшим после удара ВСУ детям

Москва24 мая Вести.Житель города Старобельска Андрей Клунный сообщил ИС "Вести", что после террористического удара ВСУ по общежитию педагогического колледжа оказал первую помощь пострадавшим детям.

Одна прибежала, ноги в крови – йодом помазали. У пацана было колено разбито – забинтовали с соседом. Помогли, чем могли... Если вы воюете, воюйте с солдатами. Дети здесь при чем? Я не понимаю этого сказал мужчина

Ночью 22 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске. В результате погиб 21 человек, пострадали 65 детей.

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова назвала атаку по колледжу в Старобельске не случайностью, а охотой с перерывом на перезарядку.