Москва24 маяВести.Житель города Старобельска Андрей Клунный сообщил ИС "Вести", что после террористического удара ВСУ по общежитию педагогического колледжа оказал первую помощь пострадавшим детям.
Одна прибежала, ноги в крови – йодом помазали. У пацана было колено разбито – забинтовали с соседом. Помогли, чем могли... Если вы воюете, воюйте с солдатами. Дети здесь при чем? Я не понимаю этогосказал мужчина
Ночью 22 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске. В результате погиб 21 человек, пострадали 65 детей.
Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова назвала атаку по колледжу в Старобельске не случайностью, а охотой с перерывом на перезарядку.