"Кромешный ад": директор Старобельского колледжа рассказала о спасении детей Директор колледжа в Старобельске рассказала, как спасала детей после атаки ВСУ

Москва26 мая Вести.Директор Старобельского педагогического колледжа Наталья Момот в интервью ИС "Вести" рассказала, что преподаватели проявили героизм, спасая детей после террористической атаки ВСУ на учебное заведение и общежитие.

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар с использованием БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР. При атаке погиб 21 человек. На момент удара в здании находились 86 детей.

Я не помню, как я оказалась [у здания] даже. Я не помню, через какие ворота заходила, забегала. Я помню, как я уже была на этаже, где все горит, пылает. [Были] ребята, наши преподаватели, которые выхватывали детей, которые бежали. Это трудно вообще восстановить, вот эти моменты какие-то, если честно. Услышали крик девочки. Мы остановились, послушали, откуда он идет сказала Момот

По словам директора учреждения, охрана, полиция и Росгвардия, которые находились поблизости в момент атаки на колледж, принялись разгребать завалы руками, чтобы спасти детей.

Увидели девочку. Она кричала, что рядом еще там кто-то есть, но там было такое задымление. Огонь везде... Здесь просто был кромешный ад. Горело все, дымилось, все было в пыли, все было в обломках, везде крики поделилась она

В спасении детей принимали участие преподаватели. Как отметила Момот, они проявили героизм в этот момент.

Ранее сообщалось, что девять сотрудников атакованного ВСУ колледжа в Старобельске входят в базу скандального украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Ранее командир отделения 57-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по ЛНР, старшина внутренней службы Роман Антонов рассказал о первых часах работы на месте удара ВСУ по колледжу в ЛНР. Он обратил внимание, что ВСУ намеренно мешали спасать детей из разрушенного здания.