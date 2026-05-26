Сотрудник Старобельского колледжа отреагировал на внесение в базу "Миротворца" Сотрудник Старобельского колледжа высказался о внесении в базу "Миротворца"

Москва26 мая Вести.Советник директора по воспитанию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета Вадим Какаций прокомментировал ИС "Вести" свое попадание в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец".

25 мая девять сотрудников колледжа, атакованного ВСУ, были внесены в базу "Миротворца". В списке значатся заместители директора, педагоги, методист и инженер по охране труда. Позднее в базу был добавлен десятый человек - педагог-психолог Старобельского колледжа.

Я не знаю, каким образом это [внесение в базу] произошло, но я вам другое скажу: мы как работали ради детей, так ради этого и будем работать. Каким образом разместили, за какие такие заслуги - я не знаю. Видимо, хорошо делаем свою работу сказал Какаций

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар с использованием БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР. В результате атаки погиб 21 человек. На момент удара в здании находились 86 детей.