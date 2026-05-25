Москва25 мая Вести.Девять сотрудников колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске, атакованного ВСУ, входят в базу скандального украинского экстремистского сайта "Миротворец", пишет РИА Новости.

Агентство получило эти данные, изучив сайт "Миротворца".

Среди попавших в базу данных, в частности, замдиректора по учебно-производственной работе Наталья Цыганок, заместитель директора по учебной работе Ольга Хохуля, заместитель директора по административно-хозяйственной части Ирина Рынкова.

Также в списке есть педагоги, методист и инженер по охране труда.

Позднее в базу "Миротворца" также попала десятый сотрудник - педагог-психолог Старобельского колледжа Елизавета Щербакова.

Украинские войска атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске 22 мая. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали 65.

Созданный в 2014 году сайт "Миротворец" содержит персональные данные людей, которые, по мнению составителей базы данных, имеет отношение преступлениям против основ национальной безопасности Украины".

Ранее сообщалось, что в базу "Миротворца" внесли восемь детских врачей из Донецкой Народной Республики (ДНР).