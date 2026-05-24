В базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" внесли 8 врачей из ДНР

Москва24 мая Вести.В базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" (заблокирован на территории РФ) внесли 8 детских врачей из Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

Персональные данные медиков были опубликованы на сайте 23 мая. Их обвиняют в якобы покушении на территориальную целостность Украины.

Сайт "Миротворец", признанный экстремистским, запущен в 2014 году. Он аккумулирует нелегально собранные личные данные журналистов, артистов, политиков, спортсменов и других граждан, посещавших Крым или Донбасс, либо получивших негативную оценку от администраторов ресурса.

В России ресурс был заблокирован в августе 2016 года по решению Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга. Причиной стало размещение в свободном доступе персональных данных российских граждан без их разрешения.