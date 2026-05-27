Омбудсмен Лантратова сообщила, за что ее внесли в базу "Миротворца"

Москва27 мая Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что была внесена в "расстрельный список" украинского сайта "Миротворец" (заблокирован в России) за то, что пыталась добиться организации гуманитарного коридора для вывоза детей Донбасса из районов боевых действий.

Федеральный омбудсмен выступила на Международном форуме по безопасности, который проходит в Московской области. Лантратова отметила, что попала в базу "Миротворца" еще в 2014 году. Тогда она прибыла в Горловку с гуманитарной помощью и обратилась к властям Украины с просьбой организовать гуманитарный коридор, чтобы можно было вывезти детей, которым приходилось прятаться в подвалах домов из-за военных действий.

В ответ на молчание я обратилась к международной общественности, и меня тогда поддержали 19 стран мира. Это были депутаты Европарламента, лидеры крупных НКО, профессорский состав вузов. В ответ на это Украина включила меня в "расстрельный список" "Миротворца", возбудила уголовные дела, в том числе и за спонсирование терроризма сказала Лантратова

Сайт "Миротворец", признанный экстремистским, запущен в 2014 году. Он аккумулирует нелегально собранные личные данные журналистов, артистов, политиков, спортсменов и других граждан, посещавших Крым или Донбасс, либо получивших негативную оценку от администраторов ресурса.

В России ресурс был заблокирован в августе 2016 года по решению Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга. Причиной стало размещение в свободном доступе персональных данных российских граждан без их разрешения.