Москва27 мая Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова привезла на Международный форум по безопасности свидетельства преступлений киевского режима. Подробно о некоторых из них она рассказала в интервью ИС "Вести".

Первый Международный форум по безопасности проходит в Московской области под эгидой Совета безопасности РФ.

Сегодня на форуме по безопасности присутствует 140 стран. И сегодня я с собой привезла факты преступлений киевского режима сообщила Лантратова

Одно из таких доказательств военных преступлений Киева - клеймо, которым, по словам омбудсмена, украинские нацисты клеймят тела и погибших, и живых людей.

Вот это клеймо - оно из Курска, нам его привезли. Этим клеймом клеймили солдат, клеймили мирных людей, просто жителей нашей страны. Так было во время Великой Отечественной войны, когда фашисты клеймили наших советских солдат. Это кандалы и цепи, привезенные из "Библиотеки" Мариуполя. Вот так там содержали людей. Это сверло, которым сверлили ноги, в том числе военнослужащим. И когда я спросила, почему называется "Библиотека" - из-за того, что там книжки? Говорят: нет, из-за того, что там "прочитывали", "дочитывали" человека до конца. То есть издевались, убивали, мучили заявила омбудсмен

По ее словам, в такое трудно поверить, но об этом нужно говорить.

Иногда кажется, что такого быть не может, но это происходит в настоящее время - зверство и ужас... В Доме прав человека у нас создан целый музей, где привезены артефакты, доказывающие это. И страшно сказать, что на одном из таких клейм были остатки человеческой кожи. Это просто невыносимо дико, но при всем при этом мы должны об этом говорить, чтобы люди видели правду сказала она

Омбудсмен подчеркнула: факты преступлений киевского режима зафиксированы.

И, конечно, мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие станет шагом к объективной оценке международной общественностью этих военных преступлений. Потому что на самом деле очень трудно сегодня для некоторых стран не только говорить правду, но и слышать правду. Наша задача – донести эту информацию добавила Лантратова

Также Яна Лантратова сообщила, что слова поддержки после трагедии в Старобельске приходят ей даже от жителей США. В результате удара украинских дронов по общежитию колледжа в Старобельске погиб 21 человек и пострадали 65.