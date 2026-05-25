Студенты колледжа в Старобельске не могли выбраться из-за повторных ударов ВСУ

Москва25 мая Вести.Студенты колледжа в Старобельске, по которому ударили украинские боевики, не могли выбраться из-под завалов, из-за повторных ударов каждые 15 минут, которые разрушали здание все сильнее. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в интервью ИС "Вести" рассказала о выжившей при ударе девочке.

Лантратова вместе с иностранными журналистами посетила место трагедии в луганском Старобельске, где в результате удара ВСУ по колледжу погиб 21 человек.

Конечно было невозможно предположить, что это наши средства ПВО сбили БПЛА, и поэтому они упали на колледж. Это было просто физически невозможно. Иностранные журналисты это увидели и поняли рассказала омбудсмен

Периодичность ударов указывает на то, что атака киевского режима была целенаправленной, подчеркнула Лантратова.

Было действительно три волны реактивных БПЛА через каждые 10-15 минут… Там с пятого этажа только одна девочка выжила. И то потому что она провалилась. Я ее спросила: "Как оно происходило?" Она говорит: "Я ничего не помню. Я помню, что на крик побежала, а дальше куда-то упала". И больше ничего не вспомнила. Соответственно, они били каждые 15 минут, чтобы все заваливало сказала уполномоченный по правам человека

Украинские боевики атаковали мирных граждан 22 мая. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа, разбор завалов продолжался 45 часов, за это время опасность повторных ударов объявлялась там 15 раз.

Как отметил командир отделения 57-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по ЛНР Роман Антонов, очевидно, что ВСУ намеренно мешали спасать детей.