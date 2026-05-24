Москва24 маяВести.Житель соседнего со Старобельским колледжем дома одним из первых бросился на помощь студентам после удара ВСУ и сам получил ранения. Об этом рассказал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Константин, житель соседнего с колледжем дома. Он в первые минуты бросился на помощь детям. Несмотря на пожар и повторные взрывы, пытался вывести детей в безопасное место, пока сам не получил ранение. Настоящий мужественный поступокподчеркнул Пасечник в мессенджере MAX
Украинские боевики атаковали мирных граждан 22 мая. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа, разбор завалов продолжался 45 часов, за это время опасность повторных ударов объявлялась там 15 раз.
Как отметил командир отделения 57-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по ЛНР Роман Антонов, очевидно, что ВСУ намеренно мешали спасать детей. В результате погиб 21 человек.