Пасечник рассказал, как при спасении студентов пострадал житель Старобельска Житель соседнего с колледжем дома в Старобельске пострадал при спасении раненых

Москва24 мая Вести.Житель соседнего со Старобельским колледжем дома одним из первых бросился на помощь студентам после удара ВСУ и сам получил ранения. Об этом рассказал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Константин, житель соседнего с колледжем дома. Он в первые минуты бросился на помощь детям. Несмотря на пожар и повторные взрывы, пытался вывести детей в безопасное место, пока сам не получил ранение. Настоящий мужественный поступок подчеркнул Пасечник в мессенджере MAX

Украинские боевики атаковали мирных граждан 22 мая. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа, разбор завалов продолжался 45 часов, за это время опасность повторных ударов объявлялась там 15 раз.

Как отметил командир отделения 57-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по ЛНР Роман Антонов, очевидно, что ВСУ намеренно мешали спасать детей. В результате погиб 21 человек.