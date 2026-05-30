Пасечник рассказал о поступке жителя Старобельска во время удара по колледжу Глава ЛНР рассказал о впечатлившем его поступке жителя Старобельска

Москва30 мая Вести.Житель Старобельска, который находился рядом во время атаки ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета, помог в спасении детей. Об этом ИС "Вести" рассказал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Глава региона сообщил, что мужчина сейчас находится в больнице.

У нас в больнице сейчас находится мужчина, который услышал эти прилеты, проживая в непосредственной близости вот с этим кварталом, с территории колледжа. Побежал спасать ребенка. этих девочек, мальчиков - девочки в большинстве своем… При том, что, ну понятно, супруга не пускала, не пускали дети, говорят: "Папа, ты куда, там летят беспилотники, там страшно, там опасно, там смерть". Так вот, когда мы его в больнице посещали, он сказал, что, говорит, ну на их месте могли бы оказаться вы, поэтому я должен быть там поделился Пасечник

Глава ЛНР подчеркнул, что такой поступок заслуживает огромного уважения.

22 мая глава ЛНР сообщил об атаке Киева на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По учебному заведению был нанесен удар с помощью четырех БПЛА. В результате атаки погибли 21 человек, пострадали более 40.