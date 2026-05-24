Москва24 маяВести.Один пострадавший при ударе ВСУ по Старобельскому колледжу выписан из больницы, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, передает ТАСС.
На сегодняшний день один ребенок из больницы выписан. И девять человек получают медицинскую помощь в стационарных медицинских учреждениях. Остальные получают лечение домаприводит агентство слова Пасечника
Ранее стало известно, что одного раненого транспортировали на лечение в Москву в ЦИТО.
Украинские боевики атаковали учебный корпус и общежитие колледжа 22 мая. Противник применил ударные БПЛА.
В результате погиб 21 человек. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Поисково-спасательная операция длилась более 45 часов.