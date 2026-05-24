Пасечник: один пострадавший при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР выписан из больницы

Москва24 мая Вести.Один пострадавший при ударе ВСУ по Старобельскому колледжу выписан из больницы, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, передает ТАСС.

На сегодняшний день один ребенок из больницы выписан. И девять человек получают медицинскую помощь в стационарных медицинских учреждениях. Остальные получают лечение дома приводит агентство слова Пасечника

Ранее стало известно, что одного раненого транспортировали на лечение в Москву в ЦИТО.

Украинские боевики атаковали учебный корпус и общежитие колледжа 22 мая. Противник применил ударные БПЛА.

В результате погиб 21 человек. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Поисково-спасательная операция длилась более 45 часов.