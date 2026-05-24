Москва24 мая Вести.Один из пострадавших при атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР транспортирован на лечение в Москву в ЦИТО. Об этом сообщило региональное правительство.

Молодого человека 2003 г.р. транспортируем в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова в Москве. Это решение принято для обеспечения ему максимально возможной квалифицированной медицинской помощи говорится в сообщении, опубликованном в канале правительства в мессенджере МАХ

У юноши сочетанное ранение головы, верхних и нижних конечностей, множественные слепые осколочные непроникающие ранения живота, обширная рваная рана тыльной поверхности правой стопы с отслоением кожных покровов, повреждение медиальной подошвенной артерии и артерии тыла стопы. Диагностированы открытые многооскольчатые переломы плюсневых костей, проксимальной фаланги I пальца правой стопы, открытые вывихи III-V плюсневых костей, а также открытые переломы медиальной клиновидной, промежуточной клиновидной и таранной костей правой стопы, закрытый оскольчатый перелом седалищной кости справа и линейный перелом седалищной кости слева без нарушения целостности тазового кольца.

Уточняется, что 22 мая пострадавшему провели сложнейшие оперативные вмешательства.

ВСУ ночью 22 мая с применением БПЛА нанесли целенаправленный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В результате агрессии 21 человек погиб, 60 пострадали.

Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа — поисково-спасательная операция длилась более 45 часов. По факту атаки Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о теракте.