В НМИЦ Приорова рассказали о состоянии пострадавшего мужчины из Старобельска

В НМИЦ Приорова доставили пострадавшего из Старобельска, ему нужна операция

Москва24 мая Вести.В Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Минздрава России доставили 23-летнего пострадавшего из Старобельска. Об этом журналистам сообщила пресс-служба учреждения.

У мужчины множественные переломы костей стопы, а также обширные повреждения мягких тканей. Заведующий отделением последствий травм опорно-двигательной системы и гнойных осложнений НМИЦ Арчил Цискарашвили уточнил, что медики пытаются спасти ногу пациента.

Наши специалисты выполнили вторичную хирургическую обработку. Важно отметить, что первая помощь, которую оказали молодому человеку на месте, была выполнена грамотно. Сейчас пациент проходит дополнительное обследование в центре, будет проведена операция. Прогноз благоприятный заявил Цискарашвили

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики выросло до 65 человек, а погибших – до 21.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала атаку киевского режима на образовательное учреждение целенаправленной охотой на детей. Она подчеркнула, что боевики ВСУ стремились к большому количеству жертв, нанося удары в три волны.