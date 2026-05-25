Минздрав РФ: пострадавшая при атаке ВСУ на Старобельск доставлена в Москву

Москва25 мая Вести.Пострадавшую при атаке украинских боевиков на колледж в Старобельске девушку доставили в Москву в тяжелом состоянии, дорогу она перенесла удовлетворительно, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Его слова приводит ТАСС.

Молодая девушка 2003 года рождения, пострадавшая при атаке укронацистов на общежитие педагогического колледжа в Старобельске, доставлена бригадой службы медицины катастроф в НМИЦ травматологии и ортопедии им​​​. Приорова Минздрава России, дорогу она перенесла удовлетворительно, ее состояние оценивается как тяжелое рассказал он

Украинские боевики прицельно ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике (ЛНР) 22 мая. В результате атаки погиб 21 человек, число пострадавших достигло 65 человек.

Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока, работающая на месте трагедии в Старобельске, показала обломки БПЛА с западными комплектующими. Она отметила, что Донбасс стал полигоном для испытания оружия коллективного Запада.