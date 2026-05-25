На месте трагедии в Старобельске показали обломки БПЛА с западными деталями Омбудсмен в ЛНР Сорока: Донбасс – полигон для испытания западного оружия

Москва25 мая Вести.Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Анна Сорока, работающая на месте трагедии в Старобельске, показала обломки БПЛА с западными комплектующими. Она отметила, что Донбасс стал полигоном для испытания оружия коллективного Запада, сообщает ИС "Вести".

Омбудсмен Сорока работает на месте трагедии в Старобельске, где в результате атаки украинских боевиков на колледж погиб 21 человек. Она показала части 16 дронов, которые в ту ночь прилетели по колледжу и общежитию педагогического университета. "Начинки" у них сделаны в странах НАТО: США, Италия и других.

Это схемы. Мы так понимаем здесь коллективный Запад. Мы – Донбасс и Новороссия – для них полигон для испытания оружия, искусственного интеллекта. Поэтому ощущаем себя подопытными крысами сказала уполномоченный по правам человека в ЛНР

Украинские боевики атаковали мирных граждан 22 мая. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа, разбор завалов продолжался 45 часов, за это время опасность повторных ударов объявлялась там 15 раз.

Сегодня второй день траура в ЛНР. Люди несут цветы и игрушки к стихийным мемориалам. Число пострадавших выросло до 65 человек. Врачи в эти минуты борются за жизни девяти пациентов, которые находятся в больницах. Остальные получают лечение амбулаторно. Одного из студентов с многочисленными переломами доставили в национальный центр травматологии в Москве.