В Старобельске показали фрагменты украинских дронов с антенной Starlink Иностранным журналистам в Старобельске показали обломки БПЛА со Starlink

Москва24 мая Вести.Иностранным журналистам, прибывшим в ЛНР, продемонстрировали обломки украинских беспилотных летательных аппаратов, которыми Украина ударила по зданиям колледжа и общежития в городе Старобельск. Об этом сообщают РИА Новости.

Среди фрагментов была показана антенна американского терминала Starlink, установленная на одном из БПЛА. Журналистам также продемонстрировали различные элементы ударных дронов, найденные на месте атаки.

В ночь на 22 мая киевский режим ударил по учебному заведению в Старобельске. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. Погиб 21 человек, пострадали 42.