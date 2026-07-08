ИС "Вести" показала, как следователи изучают места ударов ВСУ по Старобельску

ИС "Вести" показала кадры работы следователей на месте ударов по колледжу в ЛНР ИС "Вести" показала, как следователи изучают места ударов ВСУ по Старобельску

Москва8 июл Вести.Информационная служба "Вести" показала кадры, как военные следователи изучают места ударов украинских дронов по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Сотрудники СУ СК России по ЛНР фиксируют ширину, длину и высоту воронок, а также внимательно изучают осколки боевой части вражеских беспилотников.

Тема Старобельска стала одной из основных на оперативном совещании штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирных граждан и российских военнослужащих, которое провел в Луганске председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Глава СКР заслушал доклады своих подчиненных.

Украинские боевики атаковали учебный корпус и общежитие Стробельского колледжа в конце мая. Дроны со взрывчаткой направили прямо на корпуса, где ночью спали ученики колледжа. В списке погибших оказался 21 студент, 65 пострадали.