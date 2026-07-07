Небензя призвал не ждать реакции ООН на теракт ВСУ в Старобельске Небензя: надеяться на реакцию УВКПЧ ООН на преступления ВСУ бессмысленно

Москва7 июл Вести.Ожидать реакции управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе, на теракт в городе Старобельск, не имеет смысла.

Об этом в комментарии РИА Новости заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Надеяться на Управление Верховного комиссара по правам человека бессмысленно, скажу откровенно подчеркнул дипломат

В ночь на 22 мая 2026 года Вооруженные силы Украины атаковали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР). Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате украинского теракта погиб 21 человек, более 40 пострадали.

25 мая в российском МИД заявили, что украинская атака на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения Москвы, в связи с чем российские военные приступают к нанесению ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве.

В начале июля мониторинговые источники украинской стороны стали все чаще подтверждать успешные удары Вооруженных сил России по топливным объектам на территории Украины.