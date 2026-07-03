На Украине предупредили о рисках дефицита топлива из-за ударов по заправкам

Украина может столкнуться с острым дефицитом топлива из-за ударов по АЗС На Украине предупредили о рисках дефицита топлива из-за ударов по заправкам

Москва3 июл Вести.Украина может столкнуться с серьезным дефицитом топлива из-за ударов вооруженных сил России по автозаправочным станциям и объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом пишут украинские СМИ.

Как отмечает ряд экспертов, ранее ситуацию удавалось контролировать благодаря диверсификации поставок, при этом теперь, как утверждается, украинский топливный рынок неизбежно столкнется с проблемами.

По информации журналистов, к настоящему моменту по всей Украине уничтожены около 150 автозаправок.

В статье говорится, что участники рынка выражают опасения по поводу сложившейся ситуации, а также указывают на неэффективность текущих мер защиты, принимаемых правительством Украины.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска нанесли удар по АЗС и логистическому центру в Николаевской области, которые использовались в интересах украинской армии. По информации Telegram-канала Mash, ВС РФ за три дня более 50 раз ударили по автозаправкам, топливным цистернам и резервуарам на Украине.