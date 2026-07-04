На Украине начинает развиваться топливный кризис Азаров: на Украине по вине Зеленского начинается топливный кризис

Москва4 июл Вести.На Украине начинает набирать силу топливный кризис. Такое мнение высказал бывший украинский премьер Николай Азаров в своем Telegram-канале.

Николай Азаров написал, что это происходит из-за того, что украинская нефтеперерабатывающая область фактически прекратила работу.

На Украине начинается топливный кризис. В этом виноват Зеленский. Практически все украинские нефтеперерабатывающие комбинаты не работают отметил Азаров

По его словам, нефть на Украину поступает при этом сплошным и бесперебойным потоком с Запада через Румынию. Но переработать эти объемы внутри Украины сейчас уже невозможно. До определенного времени поставок нефтепродуктов Киеву напрямую с Запада вполне хватало.

До "сейчас" киевский режим существовал великолепно напомнил экс-премьер украинского правительства

Более полутора сотен автозаправочных комплексов сгорели на Украине за два месяца. Российские удары по топливной инфраструктуре Украине ослабляют ВСУ и лишают украинских военных топлива для техники.

Минобороны России 4 июля сообщило о поражении беспилотником "Герань-4" используемого ВСУ топливохранилища в Харьковской области. За неделю российские БПЛА уничтожили 25 заправочных станций (АЗС) и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в разных регионах.