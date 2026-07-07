Удары ВС РФ по автозаправкам назвали в Киеве "огромной проблемой" Буданов назвал удары ВС РФ по АЗС "огромной проблемой" для Украины

Москва7 июл Вести.Руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) охарактеризовал как "огромную проблему" удары российских Вооруженных сил по автозаправочным станциям в прифронтовых регионах. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Интенсифицировали они [ВС РФ] удары по АЗС и так далее, прежде всего в прифронтовых регионах - это огромная проблема заявил он в интервью агентству

На последовавший вопрос журналиста о том, грозит ли Украине топливный кризис, Буданов отвечать не стал.

Ранее сообщалось, что за два месяца на Украине сгорели более 150 автозаправочных комплексов. Экс-премьер страны Николай Азаров отмечал, что в стране начинается топливный кризис, ответственность за который лежит на Владимире Зеленском.

В конце июня ВС РФ провели массированные удары по топливной инфраструктуре Украины. Повреждения получили АЗС в Сумах и в Никополе Днепропетровской области, а в Запорожской области были уничтожены фуры и локомотив с горючим, предназначавшимся для нужд украинских военных. За месяц российская армия ликвидировала свыше 150 автозаправок и 100 бензовозов, которые задействовались для доставки топлива из Европы.

Президент России Владимир Путин ранее пообещал усиливать ответные удары, чтобы отбить у Украины желание атаковать гражданские объекты.