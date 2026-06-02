Буданов: крылатые ракеты и БПЛА опаснее для Украины, чем "Орешник"

Москва2 июн Вести.Россия располагает оружием, которое представляет для Украины большую угрозу, чем ракетный комплекс "Орешник". Об этом заявил руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В частности, наибольшую опасность для Киева представляют "Искандеры", крылатые ракеты и беспилотники, сказал Буданов. Его слова приводят местные СМИ.

У нас есть более насущная проблема — это обычные, как говорят, уже для нас "Искандеры", это комплексы С-400 для наземных ударов, это крылатые ракеты воздушного и морского базирования и, к сожалению, беспилотные летательные аппараты перечислил глава офиса Зеленского

Ранее Буданов заявил, что Зеленский хочет как можно скорее, "желательно до зимы", завершить конфликт.

Утром 2 июня Минобороны РФ сообщило об ударе возмездия по предприятиям ОПК Украины за террористические атаки против гражданского населения России. Удар был нанесен ночью высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами.