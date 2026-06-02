Москва2 июнВести.Россия располагает оружием, которое представляет для Украины большую угрозу, чем ракетный комплекс "Орешник". Об этом заявил руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
В частности, наибольшую опасность для Киева представляют "Искандеры", крылатые ракеты и беспилотники, сказал Буданов. Его слова приводят местные СМИ.
У нас есть более насущная проблема — это обычные, как говорят, уже для нас "Искандеры", это комплексы С-400 для наземных ударов, это крылатые ракеты воздушного и морского базирования и, к сожалению, беспилотные летательные аппаратыперечислил глава офиса Зеленского
Ранее Буданов заявил, что Зеленский хочет как можно скорее, "желательно до зимы", завершить конфликт.
Утром 2 июня Минобороны РФ сообщило об ударе возмездия по предприятиям ОПК Украины за террористические атаки против гражданского населения России. Удар был нанесен ночью высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами.