Буданов признал, что в создании БПЛА Украина полностью зависит от других стран

Москва11 апр Вести.Украина не может самостоятельно создавать беспилотники, поскольку все они производятся из иностранных комплектующих и на импортном оборудовании, заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Буданов подчеркнул, что в вопросе производства БПЛА Украина только "пользователь".

Даже 3D-принтер, на котором большинство деталей сделано, он же тоже не наш. И заливка в нем не наша. Мы пользователи, не более того приводят украинские СМИ слова Буданова

За время конфликта Украина не построила ни одного танка, а что касается производства ракет, "там тоже есть нюансы, причем серьезные", отметил Буданов, сообщив, что "союзники" не продают Киеву необходимые комплектующие.

Ранее сообщалось, что украинская компания Fire Point, которая занимается производством беспилотников и ракет, ранее была кастинговым агентством для кино- и телепроизводства и тесно сотрудничала с проектами Владимира Зеленского.